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У Греції обвалився міст: є жертви

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Греція, Неділя 23 липня 2023 18:14
У Греції обвалився міст: є жертви Фото: в Греції обвалився міст (twitter.com/AFR4gk)
Автор: Каріна Левицька

У Греції сьогодні, 23 липня, обвалився міст на в’їзді до міста Патри. Внаслідок аварії загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

За інформацією грецьких ЗМІ, у цей час під мостом перебувала група ромів, рятуючись від спеки.

Водночас екстренні служби повідомляють, що є ймовірність перебування людей під бетонними плитами, які обвалились.

"Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Люди опинились у пастці, але ми не знаємо їх точної кількості", - заявили у пожежній службі.

Наразі рятувальні роботи тривають й десятки рятувальників розбирають завали.

Причини обвалення споруди наразі не встановлено.

Аномальна спека у південних країнах Європи

Зауважимо, що цього місяця попереджали про аномальну спеку, яка може побити рекорди температур. Очікувалось, що в Греції температура сягне вище 40 градусів.

Ми повідомляли, що один із подорожувальників в Греції розповідав, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від сонця.

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