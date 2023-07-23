У Греції обвалився міст: є жертви

У Греції сьогодні, 23 липня, обвалився міст на в’їзді до міста Патри. Внаслідок аварії загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro .

За інформацією грецьких ЗМІ, у цей час під мостом перебувала група ромів, рятуючись від спеки.

Водночас екстренні служби повідомляють, що є ймовірність перебування людей під бетонними плитами, які обвалились.

"Ми можемо підтвердити, що міст обвалився. Ми працюємо на місці події. Люди опинились у пастці, але ми не знаємо їх точної кількості", - заявили у пожежній службі.

#πατρα

Κατάρρευση Γέφυρας

Εργασιακός Μεσαίωνας... άνθρωποι να δουλεύουν Κυριακή κάτω από απάνθρωπες συνθήκες

καύσωνα 40C

Γιατί?

1 νεκρός 4 τραυματίες και έπεται συνέχεια

Γιατί Επιτελικό μου Κράτος?

Γιατί Αδιάφορη Κοινωνία?#φωτιές #Μητσοτακης pic.twitter.com/wohW80vQC3 — Σοφια (@sofilakis) July 23, 2023

Наразі рятувальні роботи тривають й десятки рятувальників розбирають завали.

Причини обвалення споруди наразі не встановлено.

Аномальна спека у південних країнах Європи

Зауважимо, що цього місяця попереджали про аномальну спеку, яка може побити рекорди температур. Очікувалось, що в Греції температура сягне вище 40 градусів.

Ми повідомляли, що один із подорожувальників в Греції розповідав, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від сонця.

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