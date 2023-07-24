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У Закарпатській області обвалився міст: є постраждалі

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Понеділок 24 липня 2023 20:37
У Закарпатській області обвалився міст: є постраждалі Фото: у Закарпатській області обвалився міст (t.me/zoda_inform)
Автор: Іван Носальський

У Закарпатській області сьогодні, 24 липня, обвалився міст у Тячівському районі. Постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА в Telegram.

До поліції сьогодні близько 19:00 надійшло повідомлення про обвал транспортного мосту на трасі Мукачево-Рогатин у населеному пункті Бедевля.

За попередніми даними, обвалилася одна із секцій мосту разом з двома автомобілями - вантажівкою та легковиком.

"Внаслідок обвалення мосту на Тячівщині постраждали троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу", - зазначають в ОВА.

При цьому на місці події вже працюють усі оперативно-рятувальні служби. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Як зазначають у відомстві, причиною інциденту стало те, що мостом рухалася вантажівка, яка суттєво порушила допустимі норми навантаження.

"Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове. Воно перекинулося, 3 постраждалих, все в стані середньої тяжкості", - розповів перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

У зв'язку з обвалом мосту рух транспорту організували через такі населені пункти: Крива - Терново - Нересниця - Вільхівці - Бедевля.

У Закарпатській області обвалився міст: є постраждаліФото: маршрут об'їзду обваленого мосту (t.me/zoda_inform)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Греції через обвал мосту на в'їзді до міста Патра загинули двоє людей.

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