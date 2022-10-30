Обвал мосту в Індії: кількість загиблих різко зросла

Начальник поліції Гуджарату Ашіш Бхатія підвердив загибель 78 людей.

Місце трагедії вже відвідали головний міністр Гуджарату Бхупендра Пател та міністр внутрішніх справ Харш Сангхаві.

Правоохоронці зареєстрували кримінальну справу за трьома статтями.

Повідомляється, що підвісний міст на річці Маччху був знову відкритий для відвідування лише чотири дні тому після семи місяців ремонтних робіт. Проте він так і не отримав "сертифікат придатності" від муніципалітету.

Нагадаємо, у момент обвалу на мості перебувало більше 150 людей.

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