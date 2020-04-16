Обвал моста и масштабное ДТП: последствия пылевой бури в Киеве

Фото: пылевая буря под Киевом (скриншот с видео)

В Киеве и области сильный ветер и пылевая буря

Киев накрыла пылевая буря, которая сопровождается сильным ветром и низкой видимостью на дорогах. Из-за непогоды в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста, подробнее о последствиях непогоды в столице - в материале РБК-Украина.

Пылевая буря в Киеве - последствие бесснежной зимы

В КГГА предупредили киевлян о сильном ветре и пылевой буре в столице, что обусловлено изменениями климата. Из-за бесснежной зимы снизился уровень грунтовых вод, что и стало причиной образования пыли.

В связи с непогодой жителям столицы рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.

Пылевая буря повалила конструкции на Подольском мосту

Из-за сильного ветра в Киеве произошло обрушение части временной конструкций на Подольском мосту. При этом, сам мост не поврежден. По информации КГГА, пострадавших в результате обрушения нет, выполняются работы по восстановлению конструкций.

Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.... Опубліковано Mykola Povoroznyk Четвер, 16 квітня 2020 р.

Под Киевом из-за непогоды ДТП с погибшими

Под Киевом из-за плохой видимости на дорогах, вызванной пылевой бурей, столкнулись шесть автомобилей (четыре грузовика и два легковых автомобиля). В результате аварии, по данным полиции, есть погибшие и раненые, однако их число не сообщается.

На данный момент движение на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (на 55 км от Киева) движение перекрыто в двух направлениях.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря, ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Ураганный ветер несет над столицей тучу пыли.

Спасатели призывают жителей Киева не выходить на улицу без крайней необходимости.