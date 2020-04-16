Обвал моста і масштабна ДТП: наслідки пилової бурі в Києві

Фото: пилова буря під Києвом (скріншот з відео)

У Києві та області сильний вітер і пилова буря

Київ накрила пилова буря, яка супроводжується сильним вітром і низькою видимістю на дорогах. Через негоду в столиці частково обрушилася конструкція Подільського моста, докладніше про наслідки негоди в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Пилова буря в Києві - наслідок безсніжної зими

У КМДА попередили киян про сильний вітер і пилову бурю в столиці, що обумовлено змінами клімату. Через безсніжну зиму знизився рівень грунтових вод, що і стало причиною утворення пилу.

У зв'язку з негодою мешканцям столиці рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП і дерев.

Пилова буря повалила конструкції на Подільському мосту

Через сильний вітер у Києві стався обвал частини тимчасової конструкцій на Подільському мосту. При цьому, сам міст не пошкоджений. За інформацією КМДА, постраждалих в результаті обвалення немає, виконуються роботи по відновленню конструкцій.

Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.... Опубліковано Mykola Povoroznyk Четвер, 16 квітня 2020 р.

Під Києвом через негоду ДТП із загиблими

Під Києвом через погану видимість на дорогах, викликану пиловою бурею, зіткнулися шість автомобілів (чотири вантажівки і два легкових автомобіля). В результаті аварії, за даними поліції, є загиблі і поранені, проте їх число не повідомляється.

На даний момент рух на автодорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на 55 км від Києва) рух перекрито в двох напрямках.

У Києві оголошено штормове попередження

За даними синоптиків, після обіду в Києві спостерігається пилова буря, очікуються пориви вітру до 22 м/с. Ураганний вітер несе над столицею хмару пилу. Рятувальники закликають жителів Києва не виходити на вулицю без крайньої необхідності.