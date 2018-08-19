Обвал моста в Генуе: спасатели завершили операцию по поиску погибших

Официальное число погибших достигло 43 человек

В итальянской Генуе сегодня, 19 августа, завершили операцию по поиску погибших под завалами автомобильного моста, официальное число погибших достигло 43 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, в субботу, 18 августа, нашли последние три тела, которые вытащили из автомобиля, раздавленного бетонной плитой. Погибла семья - родители и их 9-летняя дочь.

Кроме того, девять пострадавших все еще находятся в больнице, четверо из них - в критическом состоянии.

На данный момент идет работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окрестностях из-за обвала моста. Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти. Он подчеркнул, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.

Кроме того, министр транспорта Италии Даниил Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.