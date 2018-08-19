Обвал мосту в Генуї: рятувальники завершили операцію з пошуку загиблих

Офіційне число загиблих досягло 43 осіб

В італійській Генуї сьогодні, 19 серпня, завершили операцію з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту, офіційне число загиблих досягло 43 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, в суботу, 18 серпня, знайшли останні три тіла, які витягнули з автомобіля, розчавленого бетонною плитою. Загинула родина - батьки та їх 9-річна донька.

Крім того, дев'ять потерпілих усе ще знаходяться в лікарні, четверо з них - у критичному стані.

На даний момент йде робота з розбирання завалів, щоб максимально убезпечити територію і встановити причину катастрофи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту. Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади. Він підкреслив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування та застосовує відповідні заходи.

Крім того, міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.