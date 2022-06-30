UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обвал на фондовом рынке России: почему падают акции

Фото: фондовый рынок России обвалился из-за решения потратить деньги "Газпрома" на войну с Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Обвал акций "Газпрома" вызвал падение на всем российском фондовом рынке. Индекс акций Московской биржи 30 июня упал на 5,6%, индекс РТС - на 5,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

Цены большинства "голубых фишек" на бирже упали в пределах 8%.

Ранее акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Поводом стало решение собрания акционеров не уплачивать дивиденды. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что компания "должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Также сегодня инвесторы ждут решения собрания акционеров "Роснефти" по поводу дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 23,63 рублей на акцию. После решения собрания акционеров "Газпрома" акции "Роснефти" упали на 9%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром