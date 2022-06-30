Обвал на фондовом рынке России: почему падают акции

Обвал акций "Газпрома" вызвал падение на всем российском фондовом рынке. Индекс акций Московской биржи 30 июня упал на 5,6%, индекс РТС - на 5,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи .

Ранее акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Поводом стало решение собрания акционеров не уплачивать дивиденды. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что компания "должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Цены большинства "голубых фишек" на бирже упали в пределах 8%.

Также сегодня инвесторы ждут решения собрания акционеров "Роснефти" по поводу дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 23,63 рублей на акцию. После решения собрания акционеров "Газпрома" акции "Роснефти" упали на 9%.

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