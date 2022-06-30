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Обвал на фондовому ринку Росії: чому падають акції

Фото: Фондовий ринок Росії обвалився через рішення витратити гроші "Газпрому" на війну з Україною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обвал акцій" Газпрому " викликав падіння на всьому російському фондовому ринку. Індекс акцій московської біржі 30 Червня впав на 5,6%, індекс РТС - на 5,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Ціни більшості "блакитних фішок" на біржі впали в межах 8%.

Раніше акції російського газового монополіста "Газпрому" впали більш ніж на 30%. Приводом стало рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди. Заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов заявив, що компанія "повинна бути готова виконати зобов'язання з виплати податків у підвищеному розмірі".

Також сьогодні інвестори чекають рішення зборів акціонерів "Роснефти" з приводу дивідендів. Раніше рада директорів компанії рекомендувала виплатити дивіденди в розмірі 23,63 рублів на акцію. Після рішення зборів акціонерів "Газпрому" акції "Роснефти" впали на 9%.

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Газпром