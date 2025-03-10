Фондовий ринок США продовжує падати через торгівельні війни Трампа, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, індекс Nasdaq 100 впав на 3,8%вперше з 2022 року.

Індекс S&P 500 опустився на 2,6 %, наближаючись до корекції. Індекс перебуває на шляху до закриття нижче 200-денної ковзної середньої вперше з листопада 2023 року, перервавши серію з 336 сесій вище довгострокової лінії підтримки.

Падіння на 5% з максимуму всього за дев'ять сесій стало найстрімкішим падінням такого масштабу з лютого 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19.

Це вже відобразилося на статках найзаможніших людей світу - вони втратили мільярди за лічені тижні.

Криптовалюта також рухнула слідом – за останній місяць біткоїн впав майже на 20%.

Волл-стріт перебуває в напрузі, бо Трамп попередив, що американці можуть відчути "невелике занепокоєння" від торгівельних війн з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Стратеги та економісти з Волл-стріт також підвищують свої прогнози щодо економічного спаду в США. І це налаштовує фондовий ринок США на те, що може бути тривалим періодом турбулентності.

"Погані речі відбуваються нижче 200-денної ковзної середньої. Якщо протягом двох днів поспіль відбудеться закриття нижче цієї позначки, це буде сигналом до зміни висхідного тренду в S&P 500", - зазначив Ендрю Трешер, технічний аналітик і портфельний менеджер Financial Enhancement Group.

Турбулентність у понеділок, 10 березня, була широкомасштабною. Найбільші технологічні компанії в S&P 500 впали на 4,6%. Акції Tesla Inc. впали на 13%, що стало найгіршим днем з 2020 року. Акції збиткових технологічних компаній перебували у вільному падінні, тоді як кошик найбільш "коротких" акцій Goldman Sacsh Group Inc. впав на 4,7%.