Фондовий ринок США продовжує падати через торгівельні війни Трампа, - Bloomberg
Американський фондовий ринок продовжує падати через побоювання, що торгові війни президента Дональда Трампа сповільнять економіку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, індекс Nasdaq 100 впав на 3,8%вперше з 2022 року.
Індекс S&P 500 опустився на 2,6 %, наближаючись до корекції. Індекс перебуває на шляху до закриття нижче 200-денної ковзної середньої вперше з листопада 2023 року, перервавши серію з 336 сесій вище довгострокової лінії підтримки.
Падіння на 5% з максимуму всього за дев'ять сесій стало найстрімкішим падінням такого масштабу з лютого 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19.
Це вже відобразилося на статках найзаможніших людей світу - вони втратили мільярди за лічені тижні.
Криптовалюта також рухнула слідом – за останній місяць біткоїн впав майже на 20%.
Волл-стріт перебуває в напрузі, бо Трамп попередив, що американці можуть відчути "невелике занепокоєння" від торгівельних війн з Канадою, Мексикою та Китаєм.
Стратеги та економісти з Волл-стріт також підвищують свої прогнози щодо економічного спаду в США. І це налаштовує фондовий ринок США на те, що може бути тривалим періодом турбулентності.
"Погані речі відбуваються нижче 200-денної ковзної середньої. Якщо протягом двох днів поспіль відбудеться закриття нижче цієї позначки, це буде сигналом до зміни висхідного тренду в S&P 500", - зазначив Ендрю Трешер, технічний аналітик і портфельний менеджер Financial Enhancement Group.
Турбулентність у понеділок, 10 березня, була широкомасштабною. Найбільші технологічні компанії в S&P 500 впали на 4,6%. Акції Tesla Inc. впали на 13%, що стало найгіршим днем з 2020 року. Акції збиткових технологічних компаній перебували у вільному падінні, тоді як кошик найбільш "коротких" акцій Goldman Sacsh Group Inc. впав на 4,7%.
Фондовий ринок США та "крипта" падають
Ринок акцій США наразі стикається з труднощами, оскільки економічні звіти виявилися гіршими за очікування. Зокрема, деякі показники свідчать про зростаючий песимізм серед американських домогосподарств щодо інфляції та тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Також лідер Сполучених Штатів знову заявив про готовність ввести 25%-ві мита на продукцію з Євросоюзу, що вдарило по фондовому та крипто ринках.
РБК-Україна детально пояснило, чому сталось падіння та до чого тут Трамп.
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