Обвал финансовых рынков пока не повлиял на украинский экспорт, - аналитики

Обвал мировых финансовых рынков, вызванный опасением глобальной рецессии из-за эпидемии коронавируса, пока не сказался на украинском экспорте. Об этом сообщили опрошенные РБК-Украина аналитики инвесткомпаний.

Как отметил глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, рынок аграрной продукции имеет цикличность, которая в большей степени зависит от климатических и технологических факторов, чем от ситуации на глобальных финансовых или сырьевых рынках.

"Как минимум на ближайший год или два Eavex Capital прогнозирует сохранение текущих диапазонов цен на зерновые с возможным колебанием в пределах 10% в ту или иную сторону", – сказал Чурин.

Если говорить о стоимости руды, то у экономистов уже давно сложился консенсус-прогноз, что цена на нее должна идти вниз. Пока же в силу разных факторов железная руда продолжает сохранять достаточно высокие ценовые уровни.

"Тем не менее, текущие ориентиры по цене на железную руду (контракт 62% Fe CFR China) находятся на отметке 88 долларов за тонну, что значительно ниже пика на уровне в 120 долларов за тонну, который наблюдался в июле прошлого года. Фьючерсные контракты на ЖРС указывают на то, что цена за тонну может упасть на 20% в среднесрочном периоде", - считает Чурин.

Цены на металлы пока не падают, их стоимость поддерживают новости о возобновлении работы фабрик в Китае, уверен аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко. "Также после периода снижения остатков на складах в Китае на время может даже сформироваться дефицит, что может позволить ценам немного восстановиться", - допускает он.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение на 7-8%, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

По данным Национального банка Украины, распространение по миру коронавируса оказывало ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и начале марта 2020 года. По данным НБУ, некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано последующим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.