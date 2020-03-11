Обвал фінансових ринків поки не вплинув на український експорт, - аналітики

Обвал світових фінансових ринків, викликаний побоюванням глобальної рецесії через епідемію коронавірусу, поки не позначився на українському експорті. Про це повідомили опитані РБК-Украина аналітики інвесткомпаній.

Як зазначив глава аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін, ринок аграрної продукції має циклічність, яка більшою мірою залежить від кліматичних і технологічних чинників, ніж від ситуації на глобальних фінансових або сировинних ринках.

"Як мінімум на найближчий рік чи два Eavex Capital прогнозує збереження поточних діапазонів цін на зернові з можливим коливанням в межах 10% в ту або іншу сторону", – сказав Чурін.

Якщо говорити про вартість руди, то в економістів вже давно склався консенсус-прогноз, що ціна на неї повинна йти вниз. Поки ж в силу різних факторів залізна руда продовжує зберігати досить високі цінові рівні.

"Тим не менш, поточні орієнтири щодо ціни на залізну руду (контракт 62% Fe CFR China) знаходяться на позначці 88 доларів за тонну, що значно нижче піку на рівні 120 доларів за тонну, який спостерігався в липні минулого року. Ф'ючерсні контракти на ЗРС вказують на те, що ціна за тонну може впасти на 20% в середньостроковому періоді", - вважає Чурін.

Ціни на метали поки не падають, їх вартість підтримують новини про відновлення роботи фабрик в Китаї, упевнений аналітик компанії "Альпарі" Максим Пархоменко. "Також після періоду зниження залишків на складах в Китаї на деякий час може сформуватися навіть дефіцит, що може дозволити цінами трохи відновитися", - припускає він.

Нагадаємо, в понеділок, 9 березня, Уолл-стріт показала рекордне з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння на 7-8%, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.

За даними Національного банку України, поширення по світу коронавірусу мало обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня 2020 року. За даними НБУ, деяке зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсовано подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон.