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Обвал дороги в Яремче зруйнував водопровід, місто залишилося без води

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 15:48
Обвал дороги в Яремче зруйнував водопровід, місто залишилося без води
Фото: негода в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Курортне місто постраждало через негоду

Через негоду в Івано-Франківській області обвалилася дорога в Яремче, яка пошкодила водопровід. В результаті місто тимчасово залишилося без питної води.

Про це йдеться в повідомленні водоканалу у Facebook.

Повідомляється, що обвалилася дорога на вулиці Грушевського, в результаті пошкоджено головний водопровід. До 13:00 споживачам подавали воду з басейнів водоканалу, зараз подачу води припинено.

"Після ліквідації аварії водопостачання буде відновлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Міністерства внутрішніх справ, стихійне лихо зруйнувало 90 мостів та понад 100 кілометрів автомобільних доріг в області.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області змило міст, який проходив через річку Лімниця; його відновлювали протягом семи років після попереднього руйнівної повені у 2008 році.

Крім того, через повінь в області скасували курсування семи приміських поїздів; на найближчі два дні скасовано електрички Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ГідрометцентрповіньІвано-Франківська область
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