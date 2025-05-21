Обвал или подорожание: что будет с ценами на жилье летом 2025

Цены на жилье в Украине снова готовятся к скачку. Спрос на квартиры растет, несмотря на войну, экономическую нестабильность и сложную ситуацию в строительной сфере. Застройщики говорят о "живом" интересе к новостройкам и прогнозируют дальнейшее подорожание уже в ближайшие месяцы.

РБК-Украина расспросило девелоперские компании о том, насколько подскочат цены в новостройках и чего в целом ждать от рынка летом 2025.

Жара на рынке недвижимости: что будет с ценами летом 2025 года

Застройщики прогнозируют дальнейший рост спроса на недвижимость, но вместе с продажами в подавляющем большинстве будут расти цены на жилье.

"Если в 2024 году в проектах компании DIM на бизнес и премиум класс рост стоимости был на уровне 10-15%, а на комфорт класс до 10%, то в 2025 году следует ожидать постепенный рост стоимости еще на 10-15%, в зависимости от класса", - ujdjhbn управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Компания РИЕЛ также заявляет о подорожании новостроек, но в пределах 15-20%.

"Динамичное подорожание ожидается в западных регионах, в частности во Львове, где стоимость квадратного метра может приблизиться к киевскому уровню. Вместе с тем, мы ожидаем, что рынок новостроек летом 2025-го будет оставаться нестабильным, потому что мы зависим не только от ситуации на фронте, но и от общего геополитического контекста", - объясняет Ростислав Мельник с РИЕЛ.

Вместе с тем, некоторые девелоперские компании сейчас идут навстречу клиентам и сдерживают рост цен на недвижимость.

"С точки зрения экономической логики, мы уже должны были бы повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и мы будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже", - заявляют в ENSО.

Добавим, что сейчас новостройки самые дорогие в Ужгороде, Киеве и Львове, там "квадрат" жилья продают за 1100, 1290 и 1350 долларов, соответственно. Самые низкие цены на первичке в Запорожье, Сумах и Харькове, там 1 кв. м в среднем стоит 610, 620 и 670 долларов, соответственно.

Стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке в Украине (скриншот)

Не ценами едиными. Чего ждать от рынка жилья

"Начало весны уже показало положительный тренд - рост спроса, который усилится летом. Увеличение объемов строительства и старт новых проектов подтверждают эти прогнозы", - говорят в KAN Development.

В то же время экономические трудности в стране могут привести к тому, что часть застройщиков заморозит объекты. Это повлияет на доверие покупателей и общую стабильность рынка.

"Кроме того, после изменений в законодательстве с января 2024-го существенно усложнилось получение участков под жилищное строительство. Застройщики, которые уже имеют земельные активы с целевым назначением, смогут продолжать работу, но таких объектов критически мало. А после завершения войны потребность в жилье существенно возрастет", - объясняют в РИЕЛ.