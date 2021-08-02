Обуздать инфляцию: в НБУ пояснили повышение учетной ставки

Во время заседания члены КМП уделили особое внимание дальнейшему росту инфляционного давления, в том числе и фундаментального, динамике инфляционных ожиданий, а также необходимости ужесточения монетарной политики для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.

Члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски. В частности, на фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем предполагалось. Кроме того, более существенное ускорение цен в большинстве стран мира усиливает риски более высокой импортируемой инфляции.

Весомое проинфляционное влияние также будет иметь живой внутренний спрос, который будет сохраняться на горизонте политики. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет давить на цены. К тому же бизнес и население адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому потенциальное усиление ограничений вероятно не будет иметь ощутимого дезинфляционного эффекта, отмечается в сообщении.

Подавляющее большинство членов КМП ожидают, что до конца года НБУ придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 в. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года.