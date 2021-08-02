Приборкати інфляцію: у НБУ пояснили підвищення облікової ставки

Під час засідання члени КМП приділили особливу увагу подальшому зростанню інфляційного тиску, зокрема й фундаментального, динаміці інфляційних очікувань, а також необхідності посилення монетарної політики для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році.

Члени КМП погодилися, що на горизонті монетарної політики переважають проінфляційні ризики. Зокрема, на тлі стрімкого відновлення світової економіки ціни на товарних ринках будуть вищими, ніж передбачалося. Крім того, суттєвіше прискорення цін у більшості країн світу посилює ризики вищої імпортованої інфляції.

Вагомий проінфляційний вплив також матиме жвавий внутрішній попит, що зберігатиметься на горизонті політики. Підприємства поліпшують свої фінансові результати, а реальні доходи громадян збільшуються. Як наслідок, ділові та споживчі настрої продовжать покращуватися, що теж тиснутиме на ціни. До того ж бізнес та населення адаптувалися до діяльності в умовах карантину, тому потенційне посилення обмежень ймовірно не матиме відчутного дезінфляційного ефекту, зазначається в повідомленні.

Переважна більшість членів КМП очікують, що до кінця року НБУ доведеться ще раз підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. та зберігати її на цьому рівні орієнтовно до другого кварталу 2022 року.