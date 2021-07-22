НБУ снова повысил учетную ставку из-за скачка инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8,0% годовых с 23 июля 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, прерванный в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

"В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года. Затем НБУ повысил учетную ставку с 16 апреля до 7,5% годовых. Однако затем НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% с 18 июня.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.