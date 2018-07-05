На обустройство пунктов пропуска с оккупированным Крымом правительство выделит более 105 млн гривен

Речь идет о КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом

Кабинет министров Украины выделит 105,98 млн. грн. на обустройство контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), которые находятся на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". Решение о выделении средств было принято во время заседания правительства в среду, 4 июля.

"Принятое правительством решение позволит улучшить условия пребывания граждан во время пересечения административной границы, даст возможность предоставлять административные и транспортные услуги, создать комфортную сервисную зону, а также создать соответствующие санитарно-гигиенические условия на КПВВ", - сообщили в министерстве.

Напомним, в Дежприкордонслужбі Украины сообщили, что пассажиропоток с материковой части Украины в оккупированный Россией полуостров Крым в 2018 году снизился в сравнении с 2017 годом.