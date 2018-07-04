У ДПСУ розповіли  про зниження пасажиропотоку до окупованого Криму

Адмінкордон з Кримом перетинають переважно жителі Херсонської області та жителі півострова

Пасажиропотік з материкової частини України до окупованого Росією півострову Крим у 2018 році знизився у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомив речник Дежприкордонслужби України Олег Слодобян, передає "Радіо Свобода".

"З року в рік ми спостерігаємо стабільне зниження пасажиропотоку, в тому числі й у літній сезон. Тільки що ми підрахували цифри з перетину адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, і в червні кількість таких перетинів на 6 відсотків менше, ніж у червні 2017 року", - сказав Слободян.

За його словами, тенденція до зниження зберігається, і говорити, що українці їдуть із материка відпочивати до окупованого Криму, немає жодних підстав.

"Адмінкордон перетинають переважно жителі Херсонської області та жителі півострова, а громадян України з інших регіонів ми там не спостерігаємо. За рік у нас приблизно 3 мільйони перетинів адмінкордону, і це переважно люди, які живуть у прилеглих районах і змушені їздити з гуманітарними цілями", - додав Слободян.

Нагадаємо, українські прикордонники з початку 2018 року виявили 700 розшукуваних Інтерполом осіб.