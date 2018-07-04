Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У ДПСУ розповіли  про зниження пасажиропотоку до окупованого Криму

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 17:03
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)

Адмінкордон з Кримом перетинають переважно жителі Херсонської області та жителі півострова

Пасажиропотік з материкової частини України до окупованого Росією півострову Крим у 2018 році знизився у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомив речник Дежприкордонслужби України Олег Слодобян, передає "Радіо Свобода".

"З року в рік ми спостерігаємо стабільне зниження пасажиропотоку, в тому числі й у літній сезон. Тільки що ми підрахували цифри з перетину адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, і в червні кількість таких перетинів на 6 відсотків менше, ніж у червні 2017 року", - сказав Слободян.

За його словами, тенденція до зниження зберігається, і говорити, що українці їдуть із материка відпочивати до окупованого Криму, немає жодних підстав.

"Адмінкордон перетинають переважно жителі Херсонської області та жителі півострова, а громадян України з інших регіонів ми там не спостерігаємо. За рік у нас приблизно 3 мільйони перетинів адмінкордону, і це переважно люди, які живуть у прилеглих районах і змушені їздити з гуманітарними цілями", - додав Слободян.

Нагадаємо, українські прикордонники з початку 2018 року виявили 700 розшукуваних Інтерполом осіб.

На адмінмежі з Кримом на хабарі викрито інспектора митної служби ФСБ заявляє про зростання пасажиропотоку на адмінмежі з Кримом у свята
Теги публікації: админграница  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся