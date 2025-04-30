Легенди знову їдуть до Росії

Відомо, що цей захід приурочено до 112-ї річниці клубу, і в ньому, за повідомленнями російських ЗМІ, візьмуть участь і ветерани клубу, і запрошені міжнародні зірки.

Клод Макелеле - культовий французький опорник, чемпіон Англії з "Челсі" і фіналіст ЧС-2006

- культовий французький опорник, чемпіон Англії з "Челсі" і фіналіст ЧС-2006 Жеремі Нжитап - камерунський універсал, що грав у "Реалі", "Челсі" та на кількох Чемпіонатах світу

- камерунський універсал, що грав у "Реалі", "Челсі" та на кількох Чемпіонатах світу Луїзао Полга - чемпіон світу 2002 року в складі збірної Бразилії.

Їхні імена назавжди вписані в історію футболу, але участь у події, організованій клубом із країни-агресора, кидає тінь на репутацію кумирів дитинства.

Чому це неприпустимо?

Росія з лютого 2022 року веде повномасштабну війну проти України. Щодня російські ракети та дрони вбивають мирних жителів, руйнують інфраструктуру, школи, лікарні, спортивні об’єкти. У цих умовах участь міжнародних зірок у російських заходах - це фактичне ігнорування воєнних злочинів і підігрування кремлівській пропаганді.

Спорт в Росії давно став елементом державної машини впливу. Ветеранські матчі, благодійні ігри, форуми - усе використовується, щоб створити ілюзію "нормальності", попри війну, санкції й міжнародну ізоляцію. Кожен подібний візит - це медійна перемога для російської влади.