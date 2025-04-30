Футбольні легенди Клод Макелеле, Жеремі Нжитап та Луїзао Полга планують взяти участь у гала-матчі московського ЦСКА, що відбудеться у травні 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі російського клубу.
Відомо, що цей захід приурочено до 112-ї річниці клубу, і в ньому, за повідомленнями російських ЗМІ, візьмуть участь і ветерани клубу, і запрошені міжнародні зірки.
Їхні імена назавжди вписані в історію футболу, але участь у події, організованій клубом із країни-агресора, кидає тінь на репутацію кумирів дитинства.
Росія з лютого 2022 року веде повномасштабну війну проти України. Щодня російські ракети та дрони вбивають мирних жителів, руйнують інфраструктуру, школи, лікарні, спортивні об’єкти. У цих умовах участь міжнародних зірок у російських заходах - це фактичне ігнорування воєнних злочинів і підігрування кремлівській пропаганді.
Спорт в Росії давно став елементом державної машини впливу. Ветеранські матчі, благодійні ігри, форуми - усе використовується, щоб створити ілюзію "нормальності", попри війну, санкції й міжнародну ізоляцію. Кожен подібний візит - це медійна перемога для російської влади.
Після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, низка колишніх футболістів, попри все, приїздили до РФ:
Таким чином, легенди світового футболку ігнорують той факт, що Росія є країною-агресором.
Раніше український нападник Степанов перейшов з "Баєра" до "Нюрнберга".