Легенды снова едут в Россию

Известно, что это мероприятие приурочено к 112-й годовщине клуба, и в нем, по сообщениям российских СМИ, примут участие и ветераны клуба, и приглашенные международные звезды.

Клод Макелеле - культовый французский опорник, чемпион Англии с "Челси" и финалист ЧМ-2006

- культовый французский опорник, чемпион Англии с "Челси" и финалист ЧМ-2006 Жереми Нжитап - камерунский универсал, игравший в "Реале", "Челси" и на нескольких Чемпионатах мира

- камерунский универсал, игравший в "Реале", "Челси" и на нескольких Чемпионатах мира Луизао Полга - чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии.

Их имена навсегда вписаны в историю футбола, но участие в событии, организованном клубом из страны-агрессора, бросает тень на репутацию кумиров детства.

Почему это недопустимо?

Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. Ежедневно российские ракеты и дроны убивают мирных жителей, разрушают инфраструктуру, школы, больницы, спортивные объекты. В этих условиях участие международных звезд в российских мероприятиях - это фактическое игнорирование военных преступлений и подыгрывание кремлевской пропаганде.

Спорт в России давно стал элементом государственной машины влияния. Ветеранские матчи, благотворительные игры, форумы - все используется, чтобы создать иллюзию "нормальности", несмотря на войну, санкции и международную изоляцию. Каждый подобный визит - это медийная победа для российской власти.