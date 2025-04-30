Футбольные легенды Клод Макелеле, Жереми Нжитап и Луизао Полга планируют принять участие в гала-матче московского ЦСКА, который состоится в мае 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети российского клуба.
Известно, что это мероприятие приурочено к 112-й годовщине клуба, и в нем, по сообщениям российских СМИ, примут участие и ветераны клуба, и приглашенные международные звезды.
Их имена навсегда вписаны в историю футбола, но участие в событии, организованном клубом из страны-агрессора, бросает тень на репутацию кумиров детства.
Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. Ежедневно российские ракеты и дроны убивают мирных жителей, разрушают инфраструктуру, школы, больницы, спортивные объекты. В этих условиях участие международных звезд в российских мероприятиях - это фактическое игнорирование военных преступлений и подыгрывание кремлевской пропаганде.
Спорт в России давно стал элементом государственной машины влияния. Ветеранские матчи, благотворительные игры, форумы - все используется, чтобы создать иллюзию "нормальности", несмотря на войну, санкции и международную изоляцию. Каждый подобный визит - это медийная победа для российской власти.
После начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, ряд бывших футболистов, несмотря ни на что, приезжали в РФ:
Таким образом, легенды мирового футболка игнорируют тот факт, что Россия является страной-агрессором.
Ранее украинский нападающий Степанов перешел из "Байера" в "Нюрнберг".