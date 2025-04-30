Мировые звезды футбола неожиданно едут на гала-матч в Москву: кто в списке
Футбольные легенды Клод Макелеле, Жереми Нжитап и Луизао Полга планируют принять участие в гала-матче московского ЦСКА, который состоится в мае 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети российского клуба.
Легенды снова едут в Россию
Известно, что это мероприятие приурочено к 112-й годовщине клуба, и в нем, по сообщениям российских СМИ, примут участие и ветераны клуба, и приглашенные международные звезды.
- Клод Макелеле - культовый французский опорник, чемпион Англии с "Челси" и финалист ЧМ-2006
- Жереми Нжитап - камерунский универсал, игравший в "Реале", "Челси" и на нескольких Чемпионатах мира
- Луизао Полга - чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии.
Их имена навсегда вписаны в историю футбола, но участие в событии, организованном клубом из страны-агрессора, бросает тень на репутацию кумиров детства.
Почему это недопустимо?
Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. Ежедневно российские ракеты и дроны убивают мирных жителей, разрушают инфраструктуру, школы, больницы, спортивные объекты. В этих условиях участие международных звезд в российских мероприятиях - это фактическое игнорирование военных преступлений и подыгрывание кремлевской пропаганде.
Спорт в России давно стал элементом государственной машины влияния. Ветеранские матчи, благотворительные игры, форумы - все используется, чтобы создать иллюзию "нормальности", несмотря на войну, санкции и международную изоляцию. Каждый подобный визит - это медийная победа для российской власти.
Кто еще посещал Россию во время войны
После начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, ряд бывших футболистов, несмотря ни на что, приезжали в РФ:
- Франческо Тотти - звезда "Ромы", в октябре 2023 года участвовал в шоу-матче в Москве. Его фото с российскими болельщиками облетело медиа, вызвав волну критики.
- Кафу, капитан сборной Бразилии на ЧМ-2002, неоднократно появлялся на мероприятиях в России, включая благотворительные события, организованные структурами, приближенными к власти.
- Микеле Падовани и Гаэтано Д'Агостино - итальянские ветераны, которые также участвовали в ветеранских матчах в 2024 году.
- Микаэль Сильвестр - бывший игрок МЮ, который посещал тренерские конференции в РФ в 2023 году.
Таким образом, легенды мирового футболка игнорируют тот факт, что Россия является страной-агрессором.
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