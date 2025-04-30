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Мировые звезды футбола неожиданно едут на гала-матч в Москву: кто в списке

Среда 30 апреля 2025 16:20
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Мировые звезды футбола неожиданно едут на гала-матч в Москву: кто в списке Клод Макелеле и другие легенды едут в Россию (фото: facebook.com/Makeleleofficia)
Автор: Владимир Варуха

Футбольные легенды Клод Макелеле, Жереми Нжитап и Луизао Полга планируют принять участие в гала-матче московского ЦСКА, который состоится в мае 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети российского клуба.

Легенды снова едут в Россию

Известно, что это мероприятие приурочено к 112-й годовщине клуба, и в нем, по сообщениям российских СМИ, примут участие и ветераны клуба, и приглашенные международные звезды.

  • Клод Макелеле - культовый французский опорник, чемпион Англии с "Челси" и финалист ЧМ-2006
  • Жереми Нжитап - камерунский универсал, игравший в "Реале", "Челси" и на нескольких Чемпионатах мира
  • Луизао Полга - чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии.

Их имена навсегда вписаны в историю футбола, но участие в событии, организованном клубом из страны-агрессора, бросает тень на репутацию кумиров детства.

Почему это недопустимо?

Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. Ежедневно российские ракеты и дроны убивают мирных жителей, разрушают инфраструктуру, школы, больницы, спортивные объекты. В этих условиях участие международных звезд в российских мероприятиях - это фактическое игнорирование военных преступлений и подыгрывание кремлевской пропаганде.

Спорт в России давно стал элементом государственной машины влияния. Ветеранские матчи, благотворительные игры, форумы - все используется, чтобы создать иллюзию "нормальности", несмотря на войну, санкции и международную изоляцию. Каждый подобный визит - это медийная победа для российской власти.

Кто еще посещал Россию во время войны

После начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, ряд бывших футболистов, несмотря ни на что, приезжали в РФ:

  • Франческо Тотти - звезда "Ромы", в октябре 2023 года участвовал в шоу-матче в Москве. Его фото с российскими болельщиками облетело медиа, вызвав волну критики.
  • Кафу, капитан сборной Бразилии на ЧМ-2002, неоднократно появлялся на мероприятиях в России, включая благотворительные события, организованные структурами, приближенными к власти.
  • Микеле Падовани и Гаэтано Д'Агостино - итальянские ветераны, которые также участвовали в ветеранских матчах в 2024 году.
  • Микаэль Сильвестр - бывший игрок МЮ, который посещал тренерские конференции в РФ в 2023 году.

Таким образом, легенды мирового футболка игнорируют тот факт, что Россия является страной-агрессором.

Ранее украинский нападающий Степанов перешел из "Байера" в "Нюрнберг".

Также ПСЖ впервые в истории победил "Арсенал".

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