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Под Обуховым украинский летчик-ас сбил российский "Калибр" ракетой воздух-воздух

Автор: Светлана Мащенко

Рядом с Обуховым вечером 7 марта украинский летчик-ас проявил чудеса высшего пилотажа, сбив крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Наш летчик-Герой сберег сейчас десятки, а может быть сотни жизней украинцев", - пишет Геращенко.

По его словам, боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. На место выехали местные жители, которые и сделали фото воронки от взрыва.

"Слава Украинским летчикам-Героям!" - добавил Антон Геращенко.

Фото: Воронка от взрыва и остатки ракеты (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Ранее мы писали, что оккупанты нанесли авиаудары по нефтебазам в Житомире и Черняхове, возник пожар.

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