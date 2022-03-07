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Під Обуховим український льотчик-ас збив російський "Калібр" ракетою повітря-повітря

Автор: Світлана Мащенко

Поруч з Обуховим ввечері 7 березня український льотчик-ас проявив чудеса вищого пілотажу, збивши крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може бути сотні життів українців", - пише Геращенко.

За його словами, боєголовка ракети впала в поле в 5 км від Обухова і вибухнула в полі. На місце виїхали місцеві жителі, які і зробили фото воронки від вибуху.

"Слава українським льотчикам-Героям!" - додав Антон Геращенко.

Фото: Воронка від вибуху і залишки ракети (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше ми писали, що окупанти завдали авіаударів по нафтобазах у Житомирі та Черняхові, виникла пожежа.

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