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В Обухові та Броварах погіршилася якість повітря після атаки РФ

10:49 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
В Обухові та Броварах погіршилася якість повітря після атаки РФ Фото: наслідки удару РФ по Броварах (t.me/Igor_Sapozhko)
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В Обухові та Броварах на Київщині вранці 27 вересня зафіксоване тимчасове погіршення стану атмосферного повітря внаслідок російської атаки.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністації та мера Броварів Ігоря Сапожка.

За інформацією мера, у Броварах в районі промзони виникла пожежа на одному з промислових підприємств внаслідок падіння уламків дрона Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила.

За даними моніторингових постів, основним забруднювачем повітря наразі є дрібнодисперсний пил.

За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні під час дихання у людей старшого віку, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, людей, чутливих до подразнень, та дітей.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Атаки на Київ

Нагадаємо, вранці 27 вересня російські окупанти знову атакували Київ ударними дронами. Вже відомо про трьох пострвждалих, серед них є діти. Атака триває.

Вночі росіяни також атакували Київ дронами. Сталися пожежі у двох районах столиці, загинув чоловік.

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