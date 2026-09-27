ua en ru
Вс, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха после атаки РФ

10:49 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха после атаки РФ Фото: последствия удара РФ по Броварам (t.me/Igor_Sapozhko)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Обухове и Броварах Киевской области утром 27 сентября зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха в результате российской атаки.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и мэра Броваров Игоря Сапожко.

По информации мэра, в Броварах в районе промзоны возник пожар на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков дрона Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль.

При длительном воздействии он может вызвать дискомфорт при дыхании во время дыхания у людей старшего возраста, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у людей, чувствительных к раздражению, и детям.

Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим.

В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где осуществляют мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Атаки на Киев

Напомним, утром 27 сентября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными дронами. Уже известно о трех пострадавших, среди них есть дети. Атака продолжается.

Ночью россияне также атаковали Киев дронами. Произошли пожары в двух районах столицы, погиб мужчина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Бровары Обухів Война в Украине
Новости
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность