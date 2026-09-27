В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха после атаки РФ
В Обухове и Броварах Киевской области утром 27 сентября зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха в результате российской атаки.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и мэра Броваров Игоря Сапожко.
По информации мэра, в Броварах в районе промзоны возник пожар на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков дрона Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.
По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль.
При длительном воздействии он может вызвать дискомфорт при дыхании во время дыхания у людей старшего возраста, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у людей, чувствительных к раздражению, и детям.
Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим.
В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где осуществляют мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Атаки на Киев
Напомним, утром 27 сентября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными дронами. Уже известно о трех пострадавших, среди них есть дети. Атака продолжается.
Ночью россияне также атаковали Киев дронами. Произошли пожары в двух районах столицы, погиб мужчина.