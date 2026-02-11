Обсяги величезні: Зеленський сказав, скільки генерації вивела з ладу РФ

Серія нещодавніх атак РФ на енергосистему вивела з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. Деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження. Деякі об'єкти, пошкоджені терактами окупантів, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону.
Щодо відновлення того, що зруйнувала РФ - Зеленський закликав не дати оптимізму щодо прогресу в мирних переговорах затьмарити реальні проблеми фінансування, з якими стикається Україна.
Наразі сфера відновлення та сфера підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії вимагають багато грошей. Без чітких джерел фінансування в Україні може настати економічний шок. А для реконструкції, соціальних витрат та підтримки армії протягом наступних років потрібні мільярди доларів.
"Це вимагатиме чіткого механізму фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування із заморожених активів російського центрального банку не покриє потреб у довгостроковій перспективі", - зазначає видання.
Нагадаємо, тим часом у Європарламенті під час дебатів прирівняли "холодомор", який Росія влаштувала в Україні, до геноциду. Євродепутати також закликали ввести нові санкції проти РФ і збільшити поставки засобів ППО для Києва.
Зазначимо, що в Україні цієї зими через ворожі обстріли та аномальне похолодання у енергетичному секторі було запроваджено режим надзвичайної ситуації. Наскладніша ситуація - досі у Києві, оскільки окупанти вчиняють там теракт за терактом.
Зокрема ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ, яка забезпечувала теплопостачання багатьох житлових будинків і соціальних закладів.
Тільки 10 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва відновили теплопостачання у багатоповерхівках після масованого ворожого удару. До цього частково відновили теплопостачання в Дарницькому районі. Водночас кілька будинків досі без опалення через технічні проблеми.