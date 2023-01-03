Обсяги поставок сирої нафти з Росії наприкінці 2022 року впали до мінімуму, - Bloomberg

Як зазначає видання, санкції Заходу обмежують експорт РФ у відповідь на її вторгнення в Україну. Тож, середні вантажі за останні чотири тижня року впали на 600 тисяч барелів на день.

Загальні морські перевезення російської нафти знизилися на 117 тисяч барелів на день - до 2,615 млн барелів у середньому за чотири тижні. І такі показники виявилися найнижчими за рік.

"Постачання до Європи майже повністю припинилося. Вантажі, що прямують до Китаю, Індії і Туреччини, які стали рятувальним колом для російських поставок, переміщених з Європи, теж скоротилися", - підкреслює Bloomberg.

За словами експертів, надходження коштів до військової скарбниці Кремля скоротилися на тлі обʼєднання санкцій G7 та Євросоюзу, націлених на покарання РФ за вторгнення в Україну.

"Ймовірно, значну роль у порушенні потоків із чорноморських та тихоокеанських портів минулого місяця також відіграли шторми, але брак суден для перевезення вантажів на більші відстані, які потрібні після заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, також вплинув", - зауважують експерти видання.

Bloomberg відзначає, що ембарго ЄС призвело до значно триваліших рейсів для вантажів: наразі подорож займає в середньому 31 день із балтійських портів РФ до Індії порівняно з сімома днями з тих самих терміналів до Роттердаму.

"Це має додатковий тиск на без того скорочений флот суден, власники яких готові перевозити російські вантажі. Країна дедалі більше залежить від власних суден і так званого "тіньового флоту", що складається зазвичай зі старих суден, що належать невеликим, часто невідомим компаніям, котрі зʼявилися останніми місяцями", - пояснює видання.