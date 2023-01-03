Объемы поставок сырой нефти из России в конце 2022 года упали до минимума, - Bloomberg

Как отмечает издание, санкции Запада ограничивают экспорт РФ в ответ на ее вторжение в Украину. Средние грузы за последние четыре недели года упали на 600 тысяч баррелей в день.

Общие морские перевозки российской нефти снизились на 117 тысяч баррелей в день - до 2,615 млн баррелей в среднем за четыре недели. И такие показатели оказались самыми низкими за год.

"Поставки в Европу почти полностью прекратились. Грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасательным кругом для российских поставок, перемещенных из Европы, тоже сократились", - подчеркивает Bloomberg.

По словам экспертов, поступление средств в военную казну Кремля сократилось на фоне объединения санкций G7 и Евросоюза, нацеленных на наказание РФ за вторжение в Украину.

"Вероятно, значительную роль в нарушении потоков из черноморских и тихоокеанских портов в прошлом месяце также сыграли штормы, но нехватка судов для перевозки грузов на большие расстояния, необходимые после запрета ЕС на морской импорт сырой нефти из России, также повлияла", - отмечают эксперты издания.

Bloomberg отмечает, что эмбарго ЕС привело к значительно более длительным рейсам для грузов: сейчас путешествие занимает в среднем 31 день из балтийских портов РФ в Индию по сравнению с семью днями из тех же терминалов в Роттердам.

"Это оказывает дополнительное давление на без того сокращенный флот судов, владельцы которых готовы перевозить российские грузы. Страна все больше зависит от собственных судов и так называемого "теневого флота", состоящего, как правило, из старых судов, принадлежащих небольшим, часто неизвестным компаниям, которые появились в последние месяцы", - объясняет издание.