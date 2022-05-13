Шольц планирует возобновить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести переговоры с Владимиром Путиным. Последний раз немецкий лидер разговаривал с главой Кремля в конце марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, о намерении возобновить переговоры с Путиным Шольц заявил в комитете Бундестага по обороне. Депутат от Социал-демократической партии Германии Вольфганг Хельмих сообщил, что слышал слова канцлера.
"Я отчетливо слышал, что канцлер также объявил о новой инициативе переговоров с Путиным", - цитирует издание немецкого политика.
По его словам, в ходе встречи Шольц заявил, что до 9 мая переговоры с Путиным не имели смысла. Однако, добавил канцлер, нужно сделать новую попытку и поговорить с главой Кремля, чтобы найти решение конфликта в Украине.
Напомним, после начала войны в Украине Шольц несколько раз созванивался с Путиным. Последний раз они общались 30 марта.
Отметим, в начале апреля Шольц объяснил, зачем он и президент Франции Эммануэль Макрон созваниваются с Путиным.
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