Обговорювали Україну: Шольц сьогодні зателефонував Путіну

Оновлено 14:46. Шольц прокоментував розмову з Путіним та висунув три головні тези.

"Три моменти з моєї тривалої телефонної розмови з Володимиром Путіним сьогодні: в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню, твердження про те, що там при владі "нацисти", хибне і я також нагадав йому про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", - написав Шольц.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.