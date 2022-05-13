Обговорювали Україну: Шольц сьогодні зателефонував Путіну
Сьогодні, 13 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Темою перемовин була Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Оновлено 14:46. Шольц прокоментував розмову з Путіним та висунув три головні тези.
"Три моменти з моєї тривалої телефонної розмови з Володимиром Путіним сьогодні: в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню, твердження про те, що там при владі "нацисти", хибне і я також нагадав йому про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", - написав Шольц.
Three points from my long phone call with #Putin today:— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022
There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.
The claim that Nazis are in power there is false.
And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.
За даними Кремля, сторони підіймали питання перебігу українсько-російських переговорів, які, на думку президента РФ, нібито "заблоковані Києвом".
Також Шольц і Путін обговорили гуманітарні аспекти. Мова йшла про евакуацію цивільних осіб із маріупольського заводу "Азовсталь".
Зазначено, президент Росії і канцлер Німеччини домовилися, що дискусія зі згаданих питань буде продовжена в процесі контактів по різних каналах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести переговори з Володимиром Путіним. Останній раз сторони розмовляли в кінці березня.
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