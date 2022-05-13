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Обговорювали Україну: Шольц сьогодні зателефонував Путіну

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Москва, П'ятниця 13 травня 2022 13:48
Обговорювали Україну: Шольц сьогодні зателефонував Путіну Фото: Олаф Шольц і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Темою перемовин була Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Оновлено 14:46. Шольц прокоментував розмову з Путіним та висунув три головні тези.

"Три моменти з моєї тривалої телефонної розмови з Володимиром Путіним сьогодні: в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню, твердження про те, що там при владі "нацисти", хибне і я також нагадав йому про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", - написав Шольц.

За даними Кремля, сторони підіймали питання перебігу українсько-російських переговорів, які, на думку президента РФ, нібито "заблоковані Києвом".

Також Шольц і Путін обговорили гуманітарні аспекти. Мова йшла про евакуацію цивільних осіб із маріупольського заводу "Азовсталь".

Зазначено, президент Росії і канцлер Німеччини домовилися, що дискусія зі згаданих питань буде продовжена в процесі контактів по різних каналах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести переговори з Володимиром Путіним. Останній раз сторони розмовляли в кінці березня.

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Володимир Путін Олаф Шольц
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