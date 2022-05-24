Обсудят ядерное разоружение. Выбрано место проведения будущего саммита стран G7

Япония примет саммит стран G7 в 2023 году в Хиросиме. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, город, опустошенный первой атомной бомбой, является подходящим местом для обсуждения путей избавления мира от ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times .

Место проведения будущего саммита поддержал и президент США Джо Байден в ходе своего визита в Токио. Решение провести саммит в Хиросиме рассматривается как символический шаг в продвижении к ядерному разоружению.

Напомним, что Байден встретился с премьером и императором Японии. В повестке была Украина. Также обсуждали санкции в отношении РФ, снижение зависимости от российских энергоносителей, противостояние политике Китая, ракетно-ядерную программу КНДР, а также расширение оборонного сотрудничества Японии и США.

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