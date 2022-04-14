Обсудили преступления и мирные переговоры. Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили войну в Украине, а также переговоры с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.
"Провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к достижению мира в Украине и Европе", - отметил президент Украины.
Напомним, что ранее Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Французский президент также отметил сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.
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