RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обговорили злочини та мирні переговори. Зеленський поговорив по телефону з Макроном

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. В ході бесіди глави держав обговорили війну в Україні, а також переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

"Провів переговори з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо до досягнення миру в Україні та Європі", - зазначив президент України.

Нагадаємо, що раніше Макрон відмовився називати війну РФ проти України геноцидом. Французький президент також відзначив співпрацю Франції з Україною в розслідуванні ймовірних військових злочинів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийФранція