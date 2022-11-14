Обстрілював цивільних у Маріуполі. Танкіста російської армії засудили до 12 років тюрми

Суд призначив бойовику терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ" покарання у вигляді 12 років позбавлення волі через обстріл житлових багатоповерхівок у Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Слідство встановило, що оператор-навідник танку Т72 здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.
Окупанта схопили у кінці квітня неподалік села Рівнопіль у Донецькій області. Тоді українські військові підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.
У ході слідчих дій встановлено, що танкіст має "довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях так званого "ДНР":
Так, на підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, раніше ще п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" засудили до позбавлення волі. Четверо із них отримали по 13 років тюрми, ще один - 10.
Окрім того, у Рівненській області затримали російського агента, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.