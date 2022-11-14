Обстрілював цивільних у Маріуполі. Танкіста російської армії засудили до 12 років тюрми

Суд призначив бойовику терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ" покарання у вигляді 12 років позбавлення волі через обстріл житлових багатоповерхівок у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, на підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу:

У ході слідчих дій встановлено, що танкіст має "довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях так званого "ДНР":

Окупанта схопили у кінці квітня неподалік села Рівнопіль у Донецькій області. Тоді українські військові підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

Слідство встановило, що оператор-навідник танку Т72 здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

Нагадаємо, раніше ще п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" засудили до позбавлення волі. Четверо із них отримали по 13 років тюрми, ще один - 10.

Окрім того, у Рівненській області затримали російського агента, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону.

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