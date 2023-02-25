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Працював на "МВС" окупантів. У Куп'янську затримали чергового колаборанта

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Куп'янськ, Субота 25 лютого 2023 12:01
Працював на "МВС" окупантів. У Куп'янську затримали чергового колаборанта Фото: у Куп'янську затримали чергового колаборанта (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська (Харківська область) влаштувався у МВС Росії та фабрикував справи проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, мешканець Куп'янська на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався у створене агресором "управління внутрішніх справ".

Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу.

"На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні. Для цього використав "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних рашистам "експертних висновків", - повідомили у СБУ.

Після звільнення міста зловмисник ховався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків. Проте співробітники спецслужби знайшли колаборанта та затримали його.

Працював на &quot;МВС&quot; окупантів. У Куп'янську затримали чергового колаборанта

Фото: затримання колаборанта у Куп'янську (ssu.gov.ua)

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд відправив його під варту, тепер приспешнику окупантів загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронцізатримали двох поплічників РФ, які закликали підтримувати окупантів. Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер районного центру у Чернігівській області.

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