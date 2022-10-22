UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстрілювали з Чорного моря. В ЗСУ озвучили наслідки ударів в південних регіонах

Фото: в ЗСУ озвучили наслідки ударів в південних регіонах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 жовтня, Російська Федерація вдалась до чергового масованого обстрілу по території України. В південних регіонах ворог влучив по 4 об'єктах критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що запуск ракет відбувався з акваторії Чорного моря. Ворог застосовував високоточні ракети "Калібр".

"В південних регіонах уражено 4 таких об'єкти. По одному в Одеській та Кіровоградській областях, 2 - в Миколаївській. На Одещині 3 людей поранено. По інших об'єктах подробиці уточнюються", - пише пресслужба.

Нашим героям вдалося збити 4 ракети над Одеською областю й ще одну над Миколаївською.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу Росії по території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація