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Обстреливали из Черного моря. В ВСУ озвучили последствия ударов в южных регионах

Фото: в ВСУ озвучили последствия ударов в южных регионах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В южных регионах враг попал по 4 объектам критической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что запуск ракет производился с акватории Черного моря. Враг применял высокоточные ракеты "Калибр".

"В южных регионах поражены 4 таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, 2 - в Николаевской. В Одесской области 3 человека ранены. По другим объектам подробности уточняются", - пишет пресс-служба.

Нашим героям удалось сбить 4 ракеты над Одесской областью и еще одну над Николаевской.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего утреннего массированного обстрела России по территории Украины.

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Российская Федерация