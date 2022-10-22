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Обстрілювали з Чорного моря. В ЗСУ озвучили наслідки ударів в південних регіонах

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Субота 22 жовтня 2022 13:11
Обстрілювали з Чорного моря. В ЗСУ озвучили наслідки ударів в південних регіонах Фото: в ЗСУ озвучили наслідки ударів в південних регіонах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 жовтня, Російська Федерація вдалась до чергового масованого обстрілу по території України. В південних регіонах ворог влучив по 4 об'єктах критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що запуск ракет відбувався з акваторії Чорного моря. Ворог застосовував високоточні ракети "Калібр".

"В південних регіонах уражено 4 таких об'єкти. По одному в Одеській та Кіровоградській областях, 2 - в Миколаївській. На Одещині 3 людей поранено. По інших об'єктах подробиці уточнюються", - пише пресслужба.

Нашим героям вдалося збити 4 ракети над Одеською областю й ще одну над Миколаївською.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу Росії по території України.

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