Обстреливали из Черного моря. В ВСУ озвучили последствия ударов в южных регионах
Сегодня, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В южных регионах враг попал по 4 объектам критической инфраструктуры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что запуск ракет производился с акватории Черного моря. Враг применял высокоточные ракеты "Калибр".
"В южных регионах поражены 4 таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, 2 - в Николаевской. В Одесской области 3 человека ранены. По другим объектам подробности уточняются", - пишет пресс-служба.
Нашим героям удалось сбить 4 ракеты над Одесской областью и еще одну над Николаевской.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего утреннего массированного обстрела России по территории Украины.
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