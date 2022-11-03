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Обстріляв будинок у Чернігові. Суд залишив у силі обвинувальний вирок військовому РФ

Фото: апеляційний суд підтвердив вирок оператору-навіднику ЗС РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Апеляційний суд підтвердив вирок оператору-навіднику ЗС РФ у вигляді 10 років позбавлення волі, який провадив обстріл житлового будинку у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За публічним обвинуваченням прокурорів Чернігівської обласної прокуратури оператора-навідника 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил РФ засуджено до 10 років позбавлення волі. Чернігівським апеляційним судом залишено без змін вирок першої інстанції.

У суді доведено, що оператор-навідник 26 лютого 2022 року обстріляв осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у місті Чернігові, який не використовувався для військової мети. Внаслідок обстрілу окремі житлові приміщення будинку повністю зруйновані.

Раніше ми писали, що Новозаводський районний суд міста Чернігова засудив двох військових РФ за те, що вони били та знущалися з мешканців Чернігівської області.

Також нагадаємо, що у Київській області військовослужбовця РФ засуджено до 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів і руйнувати їхні будинки.

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