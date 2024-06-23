Обстріляли синагогу, церкву та поліцію: у Дагестані повідомляють про серію нападів

Напад у Дербенті

За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом.

Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

Ймовірно, людей, які обстріляли православний храм у Дербенті було п'ятеро. Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план "Перехоплення".

Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.

Пізніше голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника - 66-річному чоловіку перерізали горло.

Напад у Махачкалі

Пізніше росЗМІ почали повідомляти про стрілянину у столиці Дагестану - Махачкалі. Там невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС. На опублікованих відео видно, як палає авто правоохоронців.

Там, за попередніми даними, оди працівник поліцій помер, ще шість - поранено. У місті також оголошено план "Перехоплення".

Напад на кордоні Росії та Абхазії

Також російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та Абхазії, в районі КПП на річці Псоу.

За попередніми даними, там вже поранено мінімум три людини та одна людина загинула.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня було здійснено напад на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у передмісті Москви. Тоді загинули мінімум 144 особи, що стало найбільш смертоносним терактом у Росії за 20 років.

Відповідальність взяла на себе гілка угруповання ІДІЛ, але президент Росії Володимир Путін, не наводячи доказів, спробував звинуватити Україну.

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