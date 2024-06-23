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Обстреляли синагогу, церковь и полицию: в Дагестане сообщают о серии нападений

Иллюстративные фото: теракты в Дагестане произошли 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 23 июня, неизвестные обстреляли синагогу, церковь и наряд полиции в городе Дербенте в Дагестане. Также о стрельбе сообщают в столице Дагестана – Махачкале.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Нападение в Дербенте

По данным росСМИ, группа неизвестных из автоматического оружия обстреляла синагогу и церковь. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени.

Позже в соцсетях начали публиковать видео с масштабным пожаром в местной синагоге. По предварительным данным там известно уже о двух жертвах, еще один человек был госпитализирован.

Вероятно, людей, обстрелявших православный храм в Дербенте, было пятеро. Злоумышленники передвигаются на белом Volkswagen Polo. В регионе был введен план "Перехват".

Возле горящей синагоги был обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Еще один мужчина был госпитализирован с ожогами.

Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что во время нападения на православную церковь в Дербенте был убит священник - 66-летнему мужчине перерезали горло.

Нападение в Махачкале

Позже РосСМИ начали сообщать о стрельбе в столице Дагестана – Махачкале. Там неизвестные по улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. На опубликованных видео видно, как горит авто стражей порядка.

Там, по предварительным данным, работник полиции скончался, еще шесть - ранены. В городе также объявлен план "Перехват".

Нападение на границе России и Абхазии

Также российские СМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу.

По предварительным данным, там уже ранены минимум три человека и один человек погиб.

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта было совершено нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы. Тогда погибли минимум 144 человека, что явилось самым смертоносным терактом в России за 20 лет.

Ответственность взяла на себя ветвь группировки ИГИЛ , но президент России Владимир Путин, не приводя доказательств, попытался обвинить Украину.

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