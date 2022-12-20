Обстріляли ліцей і знищили автопарк. В ОВА показали наслідки обстрілу Сумської області

"Попелище та вщент зруйноване приміщення - це все що лишилося від майстерні аграрного ліцею", - сказав Живицький.

Він розповів, що внаслідок вчорашнього обстрілу Зноб-Новгородської громади, по якій російські військові за вечір нанесли 30 ударів з артилерії, було зруйновано ангари та склади ліцею.

За його словами найбільше постраждала виробнича майстерня ліцею. Після прямого попадання там сталася пожежа, в наслідок чого вогонь знищив майже весь автопарк ліцею: три легкових авто, трактор та автобус.

Живицький додав, що осколки також пошкодили лабораторію навчального закладу та лінії електропередач.