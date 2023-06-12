Для обстрілу України РФ планує використовувати берегові ракетні комплекси, - ЦНС

Як повідомляється, установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.

Цей дивізіон призначений для ураження кораблів, проте через відсутність відповідних ракет "Бал" отримав таку ж дальність та можливість стрільби по сухопутних цілях, як і береговий ракетний комплекс "Бастіон", що застосовує надзвукову ракету "Онікс".

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які пройшли модернізацію у 2021 році й отримали нові можливості, а дальність збільшили з 260 до 500 км.

Береговий ракетний комплекс "Бал"

"Бал" - російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

Обстріл України

Армія РФ зранку 12 червня обстріляла Авдіївку двома ракетами. Внаслідок удару двоє людей отримали поранення.

Окрім того, російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів протягом минулої доби, і внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.

У неділю, 11 червня, російські військові атакували човен із цивільними, під час їхньої евакуації з лівого берега Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждали 23 людей, троє - загинули.