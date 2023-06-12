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Армія РФ зранку обстріляла Авдіївку двома ракетами: є поранені (фото)

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Донбас, Понеділок 12 червня 2023 12:29
Армія РФ зранку обстріляла Авдіївку двома ракетами: є поранені (фото) Фото: окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області 12 червня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє людей отримали поранення під час ранкового удару російської армії двома ракетами по Авдіївці 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару", - розповів він.

За словами Кириленка, окупанти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.

Обстріли Авдіївки

Місто Авдіївка Донецької області на даний момент знаходиться на лінії фронту і його постійно обстрілюють окупанти. Наприклад, під ранок РФ масовано обстріляла населений пункт з артилерії. Снаряди потрапили у район автобази. Ситуація в Авдіївці настільки складна, що на початку травня було ухвалено рішення евакуювати всіх цивільних із міста.

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Авдіївка
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