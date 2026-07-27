За обстрілом АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для "привілейованих", - ГУР

Російські окупанти зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації "ГРОМ "Каскад" здійснили атаку на супермаркет АТБ у Чернігові 26 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Головного управління розвідки.
Згідно з даними ГУР, російські солдати здійснили запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету. Він був обладнаний відеокамерою.
Безпілотник летів із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області РФ.
Наразі воєння розвідка України ідентифікує безпосередніх виконавців злочину та всіх причетних до трагедії.
Як пояснили в ГУР, окрема бригада безпілотної авіації "ГРОМ "Каскад" є частиною військово-космічних сил армії РФ. Вона постійсно здійснює атаки далекобійними дронами, зокрема й по українських цивільних об’єктах.
"Бригада "ГРОМ "Каскад" має репутацію підрозділу для так званої “елітної” касти московитів - зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків та іншої нечисті. Так звані "привілейовані" мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус "учасника" злочинної війни проти України", - розповіли розвідники.
До речі, ще в 2025 році ГУР розкрило особу командира бригади "ГРОМ "Каскад" - йдеться про воєнного злочинця Нєґруба Руслана Миколайовича.
26 липня 2026 року о 16:12 російські загарбники вдарила по продуктовому супермаркету АТБ у місті Чернігів реактивним безпілотником "Гєрань 4".
Місцева влада підтвердила загибель двох цивільних, зокрема 10-річної дитини. Ще 25 осіб були поранені, серед них - троє дітей.
На новий російський воєнний злочин одразу відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ворог знову тероризує цивільних без жодного військового сенсу.
Вже 27 липня з'явилися нові деталі удару по АТБ у Чернігові. Окрім того, стало відомо, що ще один ворожий безпілотник влучив у станцію технічного обслуговування в місті.