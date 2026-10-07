Обстріли танкерів Іраном в Ормузькій протоці досягли "піку", - Reuters

За останный тиждень обстріли Іраном танкерів в Ормузькій протоці досгяли найвищого рівня з початку військовиї дій США проти цієї країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомив Об'єднаний морський інформаційний центр (JMIC) під керівництвом ВМС США, у протоці продовжуються:
"Ці дії продовжують демонструвати намір Ірану утвердити свою присутність уздовж ключових транзитних шляхів і підтримувати тиск на транзитні судна", - заявила JMIC.
Згідно з даними трьох джерел у сфері морської безпеки, за тиждень з 28 вересня по 5 жовтня навколо Ормузу сталося щонайменше 12 нападів на нафтові, зріджені газоносні та газонафтові танкери.
Це була найбільша кількість нападів за один тиждень з початку війни США з Іраном 28 лютого, повідомили джерела.
Окремі дані, зібрані Міжнародною морською організацією (ІМО) - агентством ООН з питань судноплавства - показали дев'ять інцидентів за участю суден протягом того ж тижня.
Зокрема, Міністерство закордонних справ Індії заявило у вівторок, що 12 членів екіпажу отримали поранення внаслідок удару по нафтовому танкеру On Peace під прапором Панами під час його проходу через Ормузьку протоку.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 2 жовтня в Ормузькій протоці невідомий снаряд влучив у танкер, після чого на борту спалахнула пожежа.
Крім того, Іран наприкінці вересня заявив, що нібито готовий відновити судноплавство в Ормузькій протоці протягом семи днів. Головними умовами для цього є припинення військового тиску з боку США та зняття блокади з портових зон.