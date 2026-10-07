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Обстрелы танкеров Ираном в Ормузском проливе достигли "пика", - Reuters

21:03 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: танкеры в Ормузском проливе (Getty Images)

За последнюю неделю обстрелы Ираном танкеров в Ормузском проливе достигли высочайшего уровня с начала военных действий США против этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эскалация в Ормузе

По данным источников в сфере морской безопасности, количество нападений на танкеры, проходящие через Ормуз, достигло самого высокого уровня за последнюю неделю.

Как сообщил Объединенный морской информационный центр (JMIC) под руководством ВМС США, в проливе продолжаются:

  • атаки,
  • попытки нападений,
  • преследование дронами,
  • наблюдения и обращения с использованием радиостанции УКВ со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"Данные действия продолжают демонстрировать намерение Ирана утвердить свое присутствие вдоль ключевых транзитных путей и поддерживать давление на транзитные суда", - заявила JMIC.

Согласно данным трех источников в сфере морской безопасности, за неделю с 28 сентября по 5 октября вокруг Ормуза произошло по меньшей мере 12 нападений на нефтяные, сжиженные газоносные и газонефтяные танкеры.

Это было самое большое количество нападений за одну неделю с начала войны США с Ираном 28 февраля, сообщили источники.

Отдельные данные, собранные Международной морской организацией (ИМО) - агентством ООН по судоходству - показали девять инцидентов с участием судов в течение той же недели.

В частности, Министерство иностранных дел Индии заявило во вторник, что 12 членов экипажа получили ранения в результате удара по нефтяному танкеру On Peace под флагом Панамы во время его прохода через Ормузский пролив.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 2 октября в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер, после чего на борту вспыхнул пожар.

Кроме того, Иран в конце сентября заявил, что якобы готов восстановить судоходство в Ормузском проливе в течение семи дней. Главными условиями для этого является прекращение военного давления со стороны США и снятие блокады из портовых зон.

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