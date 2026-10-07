Обстрелы танкеров Ираном в Ормузском проливе достигли "пика", - Reuters

За последнюю неделю обстрелы Ираном танкеров в Ормузском проливе достигли высочайшего уровня с начала военных действий США против этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эскалация в Ормузе

По данным источников в сфере морской безопасности, количество нападений на танкеры, проходящие через Ормуз, достигло самого высокого уровня за последнюю неделю.

Как сообщил Объединенный морской информационный центр (JMIC) под руководством ВМС США, в проливе продолжаются:

атаки,

попытки нападений,

преследование дронами,

наблюдения и обращения с использованием радиостанции УКВ со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"Данные действия продолжают демонстрировать намерение Ирана утвердить свое присутствие вдоль ключевых транзитных путей и поддерживать давление на транзитные суда", - заявила JMIC.

Согласно данным трех источников в сфере морской безопасности, за неделю с 28 сентября по 5 октября вокруг Ормуза произошло по меньшей мере 12 нападений на нефтяные, сжиженные газоносные и газонефтяные танкеры.

Это было самое большое количество нападений за одну неделю с начала войны США с Ираном 28 февраля, сообщили источники.

Отдельные данные, собранные Международной морской организацией (ИМО) - агентством ООН по судоходству - показали девять инцидентов с участием судов в течение той же недели.